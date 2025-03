News.robadadonne.it - A chi appartengono i resti umani in un pozzo a Castel Sant’Angelo: tutte le ipotesi

Leggi su News.robadadonne.it

Un giallo degno di Dan Brown, così si potrebbe descrivere il ritrovamento di alcune ossa umane nei pressi di, a due passi dal Vaticano, proprio nel cuore di Roma; la scoperta risale alla settimana scorsa, esattamente al 25 febbraio, quando un gruppo di operai impegnati nelle operazioni di ispezione dei pozzi per via di alcune infiltrazioni d’acqua all’interno di un cunicolo della fortezza hanno fatto scattare l’allarme.È stata poi la direttrice diad allertare i carabinieri, immediatamente giunti sul posto, che hanno preso in carico l’indagine, aggiungendo che il museo dell’edificio resta regolarmente aperto, circostanza che fa supporre che ilsia un’area non aperta al pubblico.Al momento non si sa ancora quale sia la datazione dei frammenti di ossa, dato che sarà chiarito, assieme all’effettiva natura umana, solo quando i reperti passeranno nelle mani di un antropologo che possa vagliarli, verificandone anche l’eventuale interesse storico.