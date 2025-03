Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist prova discesa Kvitfjell, programma, streaming

Scatta ufficialmente il penultimo fine settimana della Coppa del Mondo di scimaschile 2024-2025 prima delle Finali di Sun Valley che andranno in scena dal 22 al 27 marzo. Per il momento tutta la concentrazione va sulla pista dove si sono disputate le gare veloci delle Olimpiadi 1994, con parecchi punti in palio per la corsa alla Sfera di Cristallo e alle Coppe di specialità.Quale sarà il? Nei prossimi giorni sarà(Norvegia) sulla pista Olympiasbakken la grande protagonista con ben 3 prove veloci (due discese e un superG). Proprio per questo motivo si inizierà sin da, mercoledì 5 marzo alle ore 10.30, con la prima delle due prove della(domani la seconda).Venerdì 7 marzo si inizierà a fare sul serio con la prima(ore 10.30), che andrà a recuperare quella non disputata a Garmisch.