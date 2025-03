Oasport.it - A che ora Federico Pellegrino oggi nella Team Sprint dei Mondiali: startlist, n. pettorale, tv

, mercoledì 5 marzo, giornata dia tecnica classica neidi sci di fondo a Trondheim (Norvegia). 43 le squadre al via e tra queste anche l’Italia, con l’obiettivo di esprimere il 101% sugli sci stretti e magari regalarsi un sogno. Sarà la coppia formata da Davide Graz ea tenere alto il vessillo italico.Un duo che originariamente sarebbe dovuto essere diverso, visto cheavrebbe dovuto gareggiare con Elia Barp, costretto però a ritirarsi dalla competizione per problemi di salute. E quindi un duo in cui il campione valdostano dovrà fare la differenza, avendo dimostrato di stare piuttosto bene e di gradire moltissimo il tracciato.Si comincerà con le qualificazioni alle ore 11.00 e poi le finali sono in programma alle 14.30. Gli azzurri puntano a ritagliarsi un ruolo di primo piano,consapevolezza che i maestri norvegesi vorranno monopolizzare la scena davanti al pubblico di casa.