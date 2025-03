Iodonna.it - A casa senza Oscar, ma Elizabeth Sparkle di "The Substance" forse è già un classico della memoria pop

Leggi su Iodonna.it

Una settimana prima un Sag Award, sette giorni dopo con la bocca tirata ad applaudire Mikey Madison. Eppure dalla lenta avanzata di Thea Cannes fino all’aperturabusta per la migliore attrice, tutto nel comeback di Demi Moore aveva funzionato a meraviglia. Mancava giusto l’obiettivo finale, quella maledetta statuetta che avrebbe dovuto risarcirlavitaccia pre fama (discretamente orribile, leggete la sua biografia), e dell’esilio volontario dopo Striptease e Soldato Jane, due enormi flop con codazzo di accuse e difficile ricollocazione. Poi figli da crescere, problemi familiari, il divorzio amichevole da Bruce Willis, Ashton Kutcher. Un risarcimento che sarebbe stato la rivincita bellissima di tutte le over 60 pronte a salire sul suo carro. Anche di quelle che, diversamente da Moore, i soldi per una manutenzione straordinaria del fisico non li hanno.