A breve sarà possibile rivivere da casa la più grande residency alla scala del Rock | i sette concerti kolossal di Vasco Rossi a San Siro di giugno 2024

Iodonna.it - A breve sarà possibile (ri)vivere da casa la più grande residency alla scala del Rock: i sette concerti kolossal di Vasco Rossi a San Siro di giugno 2024

Leggi su Iodonna.it

Da venerdì 7 marzo,disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisicoLive Milano San, documentario musicale che racconta icheha tenutostadio Sandi Milano l’estate scorsa, in particolare il il 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20. La più lungadel, con un totale 400.000 i biglietti venduti. Un grandissimo successo per la star, che asi potrà (ri)vivere anche da, paura a Los Angeles: «Un incendio proprio sopramia» X Leggi anche › Buon compleanno,! Iler compie 73 anni, esce il filmLive Milano SanIl film proporrà 25 canzoni + 1 Medley per circa due ore e mezza di show, tra cui per la prima volta Gli Sbagli Che Fai, l’ultimo singolo di, tratto dcolonna sonora della serie Il Supervissuto, disponibile su Netflix.