A Brescia con la Fidelity | Una festa rovinata

A nulla è valso l’impegno del Cesena Fc attraverso il direttore generale Corrado Di Taranto e delle forze dell’ordine locali. Il Prefetto di, Andrea Polichetti, ieri, quindi anche prima della riunione che si terrà oggi del Gos (Gruppo operativo sicurezza), ha emesso un provvedimento in cui conferma quello che era stato il suggerimento dell’Osservatorio delle manizioni sportive: la vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Forlì-Cesena per la gara di sabato aè consentita ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Cesena Fc, quindi solo a chi ha sottoscritto la tessera del tifoso. La decisione ha portato disappunto anche all’interno della società bianconera che è subito intervenuta con una nota. "Il club bianconero – si legge – prende atto con rammarico del provvedimento emesso dal Prefetto di, che dispone la vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Forlì-Cesena esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Cesena Fc, nonostante le due tifoserie siano legate da un gemellaggio esistente da oltre quarant’anni".