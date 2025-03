A BlackRock e la Msc di Aponte i porti del Canale di Panama per 228 miliardi

Lettera43.it - A BlackRock e la Msc di Aponte i porti del Canale di Panama per 22,8 miliardi

Un affare da 22,8di dollari. È questa la cifra complessiva dell’operazione che la società di gestione del risparmio, attraverso l’unità Global Infrastructure Partners, completerà insieme alla Msc dell’armatore italiano Gianluigiper acquisire, di fatto, idi ingresso ed entrata daldi. A riportarlo è stato il Wall Street Journal, che ha spiegato come CK Hutchison Holdings Limited abbia deciso di mettere in vendita le strutture portuali e che il consorzio capitanato daabbia già definito un accordo per acquisire l’80 per cento di Hutchinson Ports. A questi si aggiungerà anche il 90 per cento diPorts, che invece gestisce gli accessi di Balboa e Cristobal. Manca soltanto l’approvazione da parte del governo americano.Uno deideldi(Getty Images).