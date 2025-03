Bergamonews.it - A Bergamo l’incontro sul comprensorio unito Colere-Lizzola: “Progetto impresentabile ed insostenibile”

. “Unche contiene in sé un’insostenibilità sociale, economica e ambientale”. Queste le motivazioni del comitato contrario al, che hanno voluto informare sulanche chi vive in città, nella convinzione che le terre alte siano territorio di tutti, volendo salvare le aree alpine soggette al cosiddetto overtourism. Questo era infatti lo scopo di “Verso un futuro senza (R)impianti”, nuovo incontro pubblico tenutosi martedì 4 marzo al Cine-teatro di Boccaleone, con il quale è continuato il dibattito, iniziato più di otto mesi fa, relativo aldel. Un’iniziativa di associazioni e cittadini contrari al, che prevede un traforo nel Pizzo di Petto per collegare Val Conchetta e Val Sedornia, presentato da Rsi, che ha riammodernato gli impianti scalvini con un investimento di circa 22 milioni di euro.