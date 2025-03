Lanazione.it - 8 marzo, piscina Costoli gratis per le donne

Firenze, 52025 - Per la Giornata internazionale a loro dedicata, l’8, lepotranno entrare, la mattina, alla. Lo prevede un'apposita delibera presentata dall'assessora allo sport Letizia Perini che è stata approvata ieri pomeriggio dalla giunta. "Un modo per celebrare la Festa della Donna anche in una delle più importanti strutture sportive della nostra città - ha sottolineato l'assessora Perini - e nell’ottica di promuovere il nuoto come strumento di prevenzione delle malattie e di promozione di stili di vita salutari". La prenotazione è obbligatoria, deve essere fatta entro giovedì 62025 all’indirizzo@comune.fi.it, e può essere effettuata indicando l'orario prescelto. Si potrà scegliere fra tre possibilità: 9.30-10.30, 10.30-11.