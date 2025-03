Lanazione.it - 8 marzo: iniziativa unitaria di Koinè, Pronto donna, MeFirst, Oxfam e PariMerito

Arezzo,52025 – Cooperazione sociale, associazionismo, volontariato: il Terzo settore si mobilitamente per l’8. “Parole, non solo parole” è in programma per sabato prossimo, alle ore 10, alle Logge del Grano di Arezzo. Ecco i temi in discussione dopo l’introduzione della presidente di, Elena Gatteschi. “La lotta alla violenza di genere, dalle parole all'azione” (Ursula Armstrong, Presidente Associazione), “Rivoluzionare il concetto di maternità e il proprio mindset” (Cristina Di Loreto, psicologa e fondatrice di), “L'esposizione a vulnerabilità multiple” (Clara Bigiarini,Italia lntercultura), “Chi ha detto che non contiamo? Parità di genere in ambito economico “ (Dalila Bachis, Associazione di Promozione Sociale. “Per noi – sottolinea Elena Gatteschi – l’8è ogni giorno.