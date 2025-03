8 marzo 2025 a Firenze | tassisti ‘Dalla parte delle donne’

Leggi su Corrieretoscano.it

– 8Cooperative taxi 4390 e 4242, insieme all‘associazione Artemisia e al Comune di, per la campagna, in occasione della Giornata internazionale della donnaDa venerdì 7grandei taxi fiorentini sul lunotto posteriore la vetrofania con la scritta ‘#Tudachestai? Prendi posizione contro la violenza allee il contatto del Centro antiviolenza Artemisia 055601375.Sabato 8le tassiste e ifiorentini indosseranno la spilla simbolo di Artemisia per esprimere la loro unione nel promuovere questo evento.L’iniziativa, che rientra nel programma ‘donna’ dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di, è stata presentata a Palazzo Vecchio dall’assessora alle Pari Opportunità Benedetta Albanese, dalla presidente di Artemisia Elena Baragli e dai presidenticooperative Cotafi Claudio Giudici e Socota Milko Signorini.