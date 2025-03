6 marzo | doppio Europa League di giovedì – Speciale 5 1 Suggerimenti e previsioni sulle scommesse

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese: Con il round didi 16 in corso ufficialmente, una miriade dell’élite europea rimarrà al centro della scena.Accanto ai lotti della Premier, il Manchester United, che viaggia verso Real Sociedad, artisti del calibro di Giants italiani Roma e Lazio cercheranno anche di stabilire i loro rispettivi marcatori.Prima di un programma impilato da tutto il continente, abbiamo dato un’occhiata ad alcuni deidiinpiù accattivanti disponibili.17:45 Fenerbahce vs RangersMentre Fenerbahce potrebbe avere una vera battaglia in mano in gara per rivendicare una prima corona domestica dal 2014, gli uomini di Jose Mourinho si stanno godendo quella che è diventata piuttosto la patch viola. Sembra che colpisca il miglior marcia in un momento cruciale della stagione, l’ex boss del Manchester United sta sognando la possibilità di organizzare una vera carica di