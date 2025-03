118 colpi a famigliaprocesso immediato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.30 Il Gip per i minorenni di Milano ha disposto il processo per con ritoper il 26 giugno per il dicottenne Riccardo Chiarioni, il quale nella notte fra il 31 agosto e il primo settembre del 2024, sterminò la sua famiglia a Paderno Dugnano (Milano). Nel provvedimento del GIP depositato dopo la richiesta dei pm, si parla di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e si afferma che il giovane ha ucciso i familiari colpendoli con 118 coltellate. Il legale del giovane chiederà il rito abbreviato.