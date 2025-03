Dailyshowmagazine.com - Zoe Saldaña fa la storia agli Oscar: un trionfo per la comunità latina e il cinema internazionale

Zoeha scritto una pagina diAcademy Awards, diventando la prima americana di origini dominicane a vincere un. Durante il suo discorso emozionante, l’attrice ha ringraziato la sua famiglia, il regista Jacques Audiard, Netflix, il suo team e, soprattutto, le sue radici.Un momento storico per laNel suo toccante intervento,ha sottolineato con orgoglio la sua eredità culturale. “Mia nonna è arrivata in questo Paese nel 1961. Sono una fiera figlia di immigrati e so che non sarò l’ultima a ricevere questo onore”, ha affermato con determinazione. Il suo riconoscimento non è solo un successo personale, ma un simbolo di speranza e rappresentazione per le future generazioni di artisti latini.L’elogio alle donne forti e al cast di Emilia Pérezha dedicato il premio a tutte le donne forti, inclusa la sua famiglia e le sue colleghe candidate.