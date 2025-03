Juventusnews24.com - Ziliani al veleno: «Quindi secondo il Var la giocata di Di Gregorio è casuale. Il quarto posto è già assegnato»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24aldopo la vittoria della Juventus contro il Verona all’Allianz Stadium: il suo commento pubblicato su X dopo la partitaIntervenuto sul proprio profilo Xha commentato così dopo la sfida tra Juve e Verona quanto successo all’Allianz Stadium. Le sue parole.– «il VAR l’intervento di Diche devìa il cross da destra e allontana il pallone per non farlo raccogliere dall’attaccante del Verona è una, non volontaria, e il successivo gol di Suslov va annullato per questo. Non è una: come se il portiere giocasse con i piedi. Come già più volte detto: tutta la nostra vicinanza (oltre che al Verona) alla Lazio. Il: guai a chi si fa strane idee.»Leggi su Juventusnews24.