Zielinski titolare in Feyenoord Inter? Nuovo dubbio, si accende il ballottaggio a centrocampo

di Redazionepotrebbe giocare al posto di Mkhitaryan in: il centrocampista polacco verso una maglia da?Verso, probabile formazione con dubbi a. Asllani ese la giocano con Calhanoglu e Mkhitaryan. Secondo le ultime riportate da Andrea Paventi,avrebbe buone chance di partire dal primo minuto contro gli olandesi.Stando agli aggiornamenti di Sky sport in mezzo dovrebbe esserci Calhanoglu che dopo la botta ricevuta nella gara col Napoli non è al cento per cento. Per questo si lascia una porta aperta al possibile schieramento dal primo minuto di Asllani al suo posto.giocherebbe al posto di Mkhitaryan con Barella confermato nel suo ruolo. Lautaro e Thuram in attacco, mentre Bastoni dovrebbe giocare da esterno largo a sinistra, con Acerbi terzo centrale nel terzetto al fianco di Pavard e De Vrij, che ritroverà il suo passato nella gara di domani in Olanda.