Napolitoday.it - Zeudi rivede il papà dopo anni: "Chiamarti papà è troppo"

Leggi su Napolitoday.it

Ieri, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip,Di Palma ha avuto un "faccia a faccia" con il, andato via di casa quando lei era ancora piccola. Un rapporto molto travagliato, come emerge anche dalle parole dell'ex miss Italia.Lui, come riporta Today, spiega che non c'erano.