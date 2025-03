Europa.today.it - Zeudi, il padre la rivede dopo anni e lei lo gela: "Chiamarti papà è troppo. Ti saluto". Poi il colpo di scena

Leggi su Europa.today.it

In alto il video die ilal GFil toccante filmato per la compianta Eleonora Giorgi, al GF si passa a parlare di dinamiche decisamente differenti. Tra queste, anche una riguardante il rapporto travagliato traDi Palma e il, andato via di casa quando lei era ancora.