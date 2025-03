Zelensky | vanno sistemate cose con Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.15 L'incontro alla Casa Bianca "non è andato come avrebbe dovuto. E'spiacevole che si sia svolto in questo modo.E'tempo di sistemare le.Vorremmo che la cooperazione e la comunicazione future fossero costruttive". Così. "Vorrei ribadire l'impegno dell'Ucraina per la pace. Il mio team e io pronti a lavorare sotto la forte leadership del presidenteper una pace duratura.Le prime fasi potrebbero essere il rilascio di prigionieri, la tregua in cielo e mare,se la Russia farà lo stesso. Vogliamo lavorare con gli Usa".