Quotidiano.net - Zelensky: Pronti a Tregua e Rilascio Prigionieri per Fermare la Guerra

Siamoa lavorare rapidamente per porre fine allae le prime fasi potrebbero essere ildeie lanel cielo (divieto di lancio di missili, droni a lungo raggio, bombe sulle reti energetiche e altre infrastrutture civili) e lain mare immediatamente, se la Russia farà lo stesso. Quindi vogliamo procedere molto rapidamente in tutte le fasi successive e lavorare con gli Stati Uniti per concordare un solido accordo finale". Lo afferma Volodymyrsu X.