Lettera43.it - Zelensky: «Pronti a lavorare per la pace sotto la leadership di Trump »

Leggi su Lettera43.it

Volodymyrha ribadito l’impegno dell’Ucraina per la, dichiarando che Kyiv è pronta ad avviare negoziati al più presto per raggiungere una soluzione duratura al conflitto. «Nessuno di noi vuole una guerra senza fine. L’Ucraina è pronta a sedersi al tavolo delle trattative il prima possibile per avvicinarsi a unaduratura. Il mio team e io siamola fortedel presidenteper ottenere unaduratura», ha scritto sui social.ha poilineato la disponibilità del suo governo a «firmare un accordo sui minerali in qualsiasi momento». Tra le prime misure per porre fine al conflitto, ha indicato uno scambio di prigionieri e una tregua nei cieli e nei mari, purché la Russia adotti le stesse misure.Dall’incontro «spiacevole» alla Casa Bianca alle condizioni di: «La Russia faccia lo stesso»Riferendosi al recente incontro alla Casa Bianca,ha parlato di un evento «spiacevole» elineando la necessità di rimettere in ordine i rapporti bilaterali.