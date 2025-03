Thesocialpost.it - Zelensky: “Pronti a firmare accordo economico con Usa anche ora”

Ucraina pronta al’sui minerali con gli USAL’Ucraina ha ribadito la sua determinazione a rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti ed è pronta al’sui minerali con Washington “in qualsiasi momento”. Lo ha dichiarato il primo ministro ucraino Denys Shmygal, sottolineando che il Paese è impegnato a resisteredopo la decisione degli Stati Uniti di congelare gli aiuti militari destinati a Kiev.La posizione dell’UcrainaNel corso di una conferenza stampa, Shmygal ha evidenziato l’importanza delle garanzie di sicurezza offerte dagli Stati Uniti e dai partner europei. “Abbiamo bisogno e chiediamo garanzie di sicurezza concrete, sia dagli Stati Uniti d’America che dall’Europa e dai Paesi del G7. Questo è di importanza vitale non solo per l’Ucraina, maper l’Unione Europea e per l’intero continente europeo”, ha affermato il primo ministro.