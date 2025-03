Linkiesta.it - Zelensky ha appena proposto i primi passi per far finire davvero la guerra in Ucraina

Leggi su Linkiesta.it

Pubblichiamo il contenuto del tweet del presidente ucraino Volodymir, il primo intervento dopo l’annuncio di Donald Trump di sospendere gli aiuti militari statunitensi a KyjivVorrei ribadire l’impegno dell’per la pace. Nessuno di noi vuole unainfinita. L’è pronta a sedersi al tavolo dei negoziati il prima possibile per avvicinare una pace duratura. Nessuno vuole la pace più degli ucraini. Io e la mia squadra siamo pronti a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace che duri.Siamo pronti a lavorare velocemente per porre fine alla, e le prime fasi potrebbero essere il rilascio dei prigionieri e la tregua in cielo – divieto di missili, droni a lungo raggio, bombe sull’energia e altre infrastrutture civili – e la tregua in mare immediatamente, se la Russia farà lo stesso.