Lanotiziagiornale.it - Zelensky fa retromarcia: “Sistemiamo le cose, serve una pace duratura sotto la leadership di Trump”

Dopo lo scontro alla Casa Bianca della scorsa settimana, il presidente ucraino Volodymyrfa una mezza marcia indietro e tenta di riaccreditarsi agli occhi del presidente Usa Donald. Per il numero uno di Kiev è necessario lavorare con gli Stati Uniti e il loro presidente per arrivare a una. Un messaggio che arriva dopo l’annuncio della sospensione degli aiuti militari all’Ucraina da parte di Washington.Il dietrofront diIl presidente ucraino ha innanzitutto specificato di esser pronto “a firmare l’accordo sui minerali in qualsiasi momento e in ogni format conveniente”, con riferimento proprio all’intesa sulle terre rare che non è stato firmato nell’incontro di Washington. Il presidente ucraino ribadisce poi l’impegno del suo Paese “per la: nessuno di noi vuole una guerra senza fine.