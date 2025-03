Oasport.it - Zaynab Dosso sogna in grande agli Europei: obiettivo medaglia sui 60

Zaybabsarà una delle tante carte da meda azzurreindoor di atletica 2025, in programma all’arena Omnisport di Apeldoorn (Paesi Bassi) da giovedì 6 a domenica 9 marzo. La sprinter azzurra si presenta alla rassegna continentale tra le quattro favorite per salire sul podio nei 60 metri, con una sfida che si preannuncia molto ravvicinata per la vittoria.La 25enne di origine ivoriana è bronzo mondiale in carica nella specialità (con il 7.05 di un anno fa a Glasgow) e arrivacon il secondo miglior tempo della stagione a livello continentale (il 7.05 del 16 febbraio a Torun) dietro solamente alla svizzera Mujinga Kambundji (7.03 a San Gallo il 22 febbraio), che proverà a bissare il titolo ottenuto nell’ultima edizione di Istanbul 2023.Le altre big in lizza per il successo sono la polacca argento iridato Ewa Swoboda (7.