Ilfattoquotidiano.it - Yuri Chechi: “A Pechino Express Antonio Rossi russava come un trattore. È stata dura”. La replica: “Bugie. Lui spendeva tutto il budget per comprare una birra”

La nuova stagione di “” al via da giovedì 6 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. La rotta di questa stagione dello show Sky Original, realizzato da Banijay Italia, parte dalle Filippine, attraversa il nord della Thailandia e arriva fino al Nepal, Paese ricchissimo di vette sopra gli 8mila metri di altitudine, “fino al tetto del mondo”.Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco l’inviato speciale Fru, accoglierà le 9 coppie, pronte con gli zaini in spalla: i Medagliati Jury, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.