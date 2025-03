Juventusnews24.com - Yildiz festeggia il successo contro gli scaligeri con un messaggio social che gasa i tifosi dopo Juve Verona! – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il turco è semplicemente al settimo cielo per la vittoria conseguita dai suoiil: tutta la sua gioia sui!Kenannon sta nella pelle per ilche laha ottenutoilieri sera all’Allianz Stadium. L’aver accorciato la classifica rispetto all’Inter ha mandato in estasi il numero 10 bianconero, che ha volutore ilin campionato con unpubblicato su Instagram. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da KENAN(@kenanofficial)– «Grande spirito di gruppo, continuiamo così» Leggi suntusnews24.com