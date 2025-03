Internews24.com - Yildiz a Dazn: «Scudetto? Ci crediamo, ma dobbiamo fare questo…»

di Redazione: «? Ci, maquesto.» Le parole del giocatore della JuventusSi conclude l’ultimo match della 27ª giornata di Serie A, con la Juventus di Thiago Motta che trionfa per 2-0 contro il Verona all’Allianz Stadium di Torino. Dopo le polemiche e le critiche ricevute nella giornata di ieri, i bianconeri rispondono sul campo conquistando la quinta vittoria consecutiva in campionato. Questo successo permette alla squadra di rilanciarsi in classifica, riducendo il distacco dalla capolista Inter, ora avanti di soli sei punti.Kenanha parlato ai microfoni dinel post-partita di Juve Verona: PAROLE – «Siamo grandi amici io e Thuram. Noi siamo professionisti, abbiamo dato il meglio sempre e vogliamo provare a continuare così.allo? Sì maguardare partita dopo partita»Leggi su Internews24.