Xbox Prime uscirà a fine 2026 con Call of Duty come gioco di lancio secondo un leaker

TheGhostofHope, la prossima console di Microsoft, conosciuta al momento con il nome, arriverà nell’autunno, eof: Modern Warfare IV sarà il suo titolo didi punta. Ilsegnerà un importante punto di svolta per la serie, abbandonando definitivamente PS4 eOne e introducendo un motore grafico rinnovato per migliorare vari aspetti tecnici. Sebbene si tratti ancora di rumor, le informazioni risultano credibili dato che Activision possiede già i Dev Kit die sta sviluppando ilsulla nuova piattaforma.Dopo aver rivelato che ilsarà disponibile anche sulla nuova console Microsoft, l’insider ha affermato che Modern Warfare IV, attualmente in sviluppo, rappresenta un ritorno alle origini sotto diversi aspetti. Innanzitutto, il titoli avrà un’interfaccia più classica, simile a quella dei capitoli storici della saga, differenziandosi dalle scelte fatte con il prossimo Black Ops 6.