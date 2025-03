Game-experience.it - Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la prima ondata di giochi gratis di Marzo 2025

haproprio in questi minuti ladididi questo mese di, tornata di titoli dedicata anche in questo caso agli abbonati in possesso di unaOne, di unaSeries XS, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile attraversoCloud Gaming.Scopriamo quindi qui sotto quali sono i titoli che arricchiranno ilnel corso di questo mese:Monster Train (Cloud, Console, e PC) – Disponibile ora suUltimate, PCStandardGalacticare (Series XS) – Disponibile dal 5suStandardOne Lonely Outpost (Cloud, Console, e PC) – Disponibile dal 6suUltimate, PCEnter the Gungeon (Cloud, Console, e PC) – Disponibile dall’11suUltimate, PCStandardMullet Madjack (Cloud, PC, eSeries XS) – Disponibile dal 13suUltimate, PC33 Immortals (Preview) (Cloud, PC, eSeries XS) – Disponibile dal 18suUltimate, PCBalatro (Cloud, Console, e PC) – Disponibile oraIn conclusione dell’articolo consigliamo di scoprire gli 8 titoli che verranno rimossi daa metà, oltre alla secondadideldi Febbraio