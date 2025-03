Zonawrestling.net - WWE: Si profila un’asta milionaria per i diritti TV dei PLE in America

Il termine usato dal COO di TKO, Mark Shapiro, per descrivere l’interesse reciproco tra WWE e NBCUniversal nel rinnovare l’accordo per Peacock è stato “keen” (molto interessato).Durante la sua partecipazione alla Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference di lunedì, Shapiro ha dichiarato che le discussioni con NBCUniversal sul rinnovo dell’accordo inizieranno nel prossimo trimestre finanziario. L’attuale contratto, che garantisce ai fan statunitensi l’accesso agli eventi premium live e all’archivio WWE, scadrà a marzo 2026. Shapiro ha elogiato NBCUniversal definendolo “un partner incredibilmente valido” che ha fatto della WWE una priorità nei suoi piani di crescita. Ha anche sottolineato che la WWE è stata un elemento chiave per Peacock sia per l’acquisizione che per la fidelizzazione degli abbonati.