WWE | Sami Zayn fuori gioco a tempo indeterminato dopo Elimination Chamber

La WWE ha regalato un grande spettacolo nell’episodio del 3 marzo, fornendo diversi aggiornamenti, incluso quello sulle condizioni di. Durante l’evento, Kevin Owens lo ha sconfitto in modo schiacciante in un match brutale, segnato anche dal ritorno di Randy Orton. Tuttavia,non è uscito indenne dallo scontro e potrebbe restaredalle scene per un po’.Durante l’ultima puntata di RAW, Michael Cole ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, rivelando che l’attacco subito da Kevin Owens ha aggravato il suo stato. Al momento, la prognosi non è delle migliori.dai giochi per WrestleMania? Il verdetto di Michael ColeMichael Cole ha annunciato cheè “” e al momento non c’è una data per il suo ritorno sul ring.