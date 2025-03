Zonawrestling.net - WWE: Natalya fa il suo ingresso a Bloodsport XIII

Neidhart sta entrando in un campo di battaglia completamente nuovo. Josh Barnett ha annunciato ufficialmente che la veterana della WWE parteciperà ail 17 aprile, segnando il suo debutto nell’evento ad alto impatto.è noto per il suo formato senza corde, senza schienamenti e con vittoria solo per KO o sottomissione, rappresentando un netto cambiamento rispetto al classico ring della WWE. Anche se l’avversaria dinon è stata ancora annunciata, i fan sono già in fermento per vedere cosa porterà sul ring l’ex campionessa femminile della WWE in questo ambiente influenzato dalle MMA.“La Regina delle Cuori.Un membro della leggendaria famiglia Hart, ha trascorso del tempo nella famigerata Hart Dungeon, imparando a sottomettere, spezzare e distruggere gli avversari.