Zonawrestling.net - WWE: IYO SKY batte Rhea Ripley e vola a WrestleMania da campionessa!

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo non essersi qualificata per Elimination Chamber a causa di un’interferenza mal calcolata di, Iyo Sky ha comunque ottenuto un match titolato come risarcimento, incontro che si è tenuto questa notte a Raw sotto gli occhi di Bianca Belair. La EST ha trionfato sabato notte ad Elimination Chamber, nonostante lo shock iniziale del ritorno di Jade Cargill con conseguente attacco su Naomi e adesso ha un posto assicurato a41.Imbattuta controIn una serata di Raw che ha visto ben tre match titolati, quello valido per il titolo mondiale femminile è stato il main event della serata. Come detto prima, l’incontro si è svolto con una spettatrice d’eccezione a bordo ring ovvero Bianca Belair. Iyo Sky arrivava al match con un piccolo vantaggio psicologico dato dalle statistiche, la giapponese infatti non aveva mai perso controin incontri 1vs1 sin dai tempi di NXT.