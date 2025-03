Zonawrestling.net - WWE: Bianca Belair evita il caso Cargill-Naomi e punta al titolo mondiale femminile

Il KeyBank Center di Buffalo ha ospitato l’episodio di RAW del 3 marzo, mantenendo il percorso verso WrestleMania 41 in movimento. I fan cercavano risposte dopo le conseguenze di Elimination Chamber. La serata ha presentato match e momenti chiave che hanno preparato il palcoscenico per il più grande evento dell’anno della WWE.A Elimination Chamber 2025,ha vinto l’Elimination Chamber Match, conquistando il suo posto a WrestleMania. Nella stessa serata a Toronto, Jadeè tornata per attaccareprima che il Women’s Elimination Chamber Match avesse inizio, un colpo di scena che ha sorpreso tutti, compresa. Quest’ultima è apparsa a RAW per parlare della sua vittoria e di ciò che accadrà prossimamente. Durante un’intervista nel backstage con Cathy Kelley,ha raccontato la sua esperienza a Toronto, ma quando le è stato chiesto della situazione tra Jade, ha preferito non affrontare l’argomento.