Women in Tech, evento a Caserta nella Giornata della donna

In occasioneInternazionale, Bhblasted, società benefit con sede a, in collaborazione con Google Developer Groups Napoli, presenta “in– Empowerment & Balance at Work“, ungratuito che si preannuncia come un momento chiave per l’inclusione e l’innovazione nel settore tecnologico campano, dedicato alle donne e a persone non-binary. L’appuntamento è per sabato 8 marzo 2025, dalle 09 alle 18 negli uffici di Bhblasted in Via Paul Harris, 63 a.Alle 10, si apriranno ufficialmente i lavori con una serie di interventi: Michela Bertaina, Head of Community in Codemotion, affronterà il tema del “Overcoming Impostor Syndrome” mentre Deborah Causton, Fractional Chief Product Officer, freelance con esperienza in aziende come Urban Sport Club ed EVP Product, condividerà la sua prospettiva sulla città di Berlino con il discorso “Berlin, you are so sexist“.