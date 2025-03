With Love Meghan | tutto quello che c’è da sapere sulla serie Netflix

Leggi su Cinefilos.it

che c’è daDopo essere stata inizialmente posticipata a causa degli incendi di Los Angeles,, la nuovadella Duchessa del Sussex arriverà suil 4 marzo, e promette di rivelare molti dettagli. In questi mesi extra di ritardi, si è appreso molto su cosa succederà nello show.“Non siamo alla ricerca della perfezione” –Da quando è uscito il primo trailer all’inizio di gennaio, abbiamo conosciuto l’atmosfera generale del nuovo show di. È uno show incentrato sullo stile di vita della protagonista che accompagna lo spettatore attraverso alcuni dei suoi consigli e trucchi personali.Sebbene sembri un cooking show all’inizio (che ricorda programmi di cucina simili per celebrità come Selena + Chef e CookingParis), laproporrà anchecurare il suo giardino, il suo alveare e molto altro, mostrando “quanto può essere facile creare bellezza, anche nell’inaspettato”.