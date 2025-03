Lanazione.it - ’Winter school’. La valorizzazione della Valle di Giustizia

Si è conclusa l’esperienza di Winter School, percorso nato dall’accordo tra il Comune di Siena e l’Università La Sapienza di Roma con studenti e neo laureati in architettura impegnati in un corso di approfondimenti di due settimane a Siena. L’evento finale si è svolto a Palazzo Berlinghieri, con la presentazione del progetto di fattibilità tecnica per la riqualificazione edi, tema di questa iniziativa. I partecipanti al corso di studi sono stati salutati dal vicesindaco Michele Capitani e dall’assessore all’ambiente Barbara Magi. Con lezioni tenute da professionisti e docenti dell’Università di Siena e Roma.