.com - Webb svela i misteri del super-Giove senza stelle

Leggi su .com

Il telescopio spaziale James(JWST) hato per la prima volta i segreti atmosferici di SIMP 0136, un enigmaticocon una massa 13 volte quella di. Questo oggetto fluttuante, isolato e in rapida rotazione, mostra variazioni di luminosità legate non solo alle nuvole, ma a una combinazione di fattori atmosferici tridimensionali: temperature variabili, chimica del carbonio e strati nuvolosi dinamici. Lo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, ridefinisce la nostra comprensione delle atmosfere dei giganti gassosi, anche al di fuori dei sistemi stellari.Nuove galassie scoperte nel protocluster Spiderweb grazie al telescopio JamesPerché SIMP 0136,, è unico?Situato a 20 anni luce dalla Terra, SIMP 0136 è unche completa una rotazione in sole 2,4 ore.