Warcraft 30 London, l'evento visto (e raccontato) dagli occhi di chi c'era

di Mika, Pietro ed EnricoIl 2024 ha segnato, per Blizzard, una pietra miliare molto importante: si sono celebrati infatti i 30 anni del franchise die contemporaneamente i 20 anni dal lancio di World of. I nostri caporedattori Mika, Pietro ed Enrico sono stati invitati proprio dall’azienda tra i pochi content creator italiani in rappresentanza della community locale, che – seppur piccola – resta combattiva e attivissima. Ecco le loro esperienze!POV: MIKA. Direi niente male per un titolo che viene spacciato per morto almeno sin da quando ho iniziato a creare contenuti (ovvero da circa 6 anni). Il 2024 è stato teatro di alcuni miei traguardi personali legati al mondo di Azeroth, ovvero l’invito alla GamesCom da parte di Blizzard, la possibilità di intervistare il Game Director di World ofIon Hazzikostas ( ciao Ion!), e la mia presenza nelDirect dedicato appunto all’anniversario dei 30 anni trasmesso a novembre sui canali ufficiali Blizzard.