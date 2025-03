Iltempo.it - Von der Leyen: "Siamo in era di riarmo, pronti ad aumentare spesa Difesa"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 marzo 2025 “in un'era di. L'Ue è pronta admassicciamente laper la, sia per rispondere all'urgenza a breve termine di agire e sostenere l'Ucraina, ma anche per affrontare la necessità a lungo termine per la nostra sicurezza”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev