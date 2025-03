Unlimitednews.it - Von der Leyen “Riarmare l’Europa per rispondere alle minacce”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo in un’epoca di riarmo eè pronta a incrementare la sua spesa per la difesa, sia per sostenere l’Ucraina sia per affrontare le difficoltà a lungo termine e prendersi più responsabilità per la propria sicurezza. Per questo ho scritto una lettera ai leader in cui ho parlato del piano di riarmo europeo, il Rearm Europe: è una serie di proposte che si concentra su come si possano incrementare le spese sulla difesa in maniera veloce e significativa, ora ma anche in un periodo più lungo”. Ad annunciarlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der, parlando alla stampa.Si tratta di “un piano in 5 punti”,“è pronta ad assumersi la propria responsabilità:può mobilitare circa 800 miliardi di euro per essere più sicura e resiliente.