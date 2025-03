Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen presenta “Rearm Europe”: “Piano da 800 miliardi di euro per la difesa”

“Viviamo in tempi pericolosi, la sicurezza dell’pa è minacciata in modo serio, la questione ora è se saremo in grado di reagire con la rapidità necessaria”. Da qui unin 5 punti per aumentare la spesaa nella. Sono i pilastri del programma “to questa mattina da Ursula von der. “La prima parte di questodi riarmo dell’pa – ha spiegato la presidente della Commissione Ue alla stampa a Bruxelles, senza che siano consentite domande – è quella di consentire l’uso dei finanziamenti pubblici e dellaa livello nazionale“. Gli Stati membri, continua von der, “sono pronti a investire di più nella propria sicurezza se dispongono di spazio fiscale. Dobbiamo quindi consentire loro di farlo. Ed è per questo motivo che proporremo di attivare la clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità e crescita”.