Von der Leyen: "Piano da 800 miliardi di euro per aumentare le spese nella difesa nell'Ue"

La presidente della Commissionepea Ursula von derpropone unda 800diperle spesa militare nell’Unionepea.Ilsi chiama ReArmpe ed è stato presentato da von deroggi, martedì 4 marzo, in una lettera inviata ai capi di governo degli Stati membri e in una conferenza stampa a Bruxelles.“L’pa è pronta admassicciamente la sua spesa per la, sia per rispondere all’urgenza di agire a breve termine e per sostenere l’Ucraina, sia per affrontare l’esigenza a lungo termine di assumerci maggiori responsabilità per la nostra sicurezzapea”, ha affermato von der.L’annuncio arriva proprio mentre dagli Stati Uniti arriva notizia che il presidente americano Donald Trump ha deciso di sospendere gli aiuti militari statunitensi all’Ucraina.