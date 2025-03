Secoloditalia.it - Von der Leyen lancia il piano da 800 miliardi per il riarmo europeo: “Viviamo tempi molto pericolosi”

L’Europa si prepara a un’era di. Lo dice senza esitazioni Ursula von der, presentando a Bruxelles ilRearm Europe, un programma che punta a mobilitare fino a 800di euro per rafforzare la sicurezza del Vecchio Continente. «in», avverte la presidente della Commissione europea, aggiungendo che «non serve che descriva la grave natura delle minacce che affrontiamo. O le conseguenze devastanti che dovremo sopportare se quelle minacce si realizzassero».Unda 800per ildell’Ue«La questione non è più se la sicurezza dell’Europa sia minacciata in modo reale o se l’Europa debba assumersi una maggiore responsabilità per la propria sicurezza. In verità, conosciamo da tempo le risposte a queste domande. La vera domanda che abbiamo di fronte è se l’Europa è disposta ad agire con la decisione che la situazione richiede.