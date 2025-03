Oasport.it - Volley femminile, Milano scatenata! Travolto l’Eczacibasi nell’andata dei quarti di Champions. Egonu implacabile

La miglior Numiadella stagione travolge con un secco 3-0 da un’ora e un quarto uno spento Eczacibasi nella gara di andata deidi finale die fa un passo avanti nella corsa alla final four diLeague. Implacabili le ragazze di Stefano Lavarini che, in un’ora e venti demoliscono letteralmente la squadra turca, competitiva solo nella seconda parte del secondo set, mapuò cambiare volto per la gara di ritorno e dunque le lombarde dovranno fare attenzione perché non sarà facile andare a prendere i due set che servono per il passaggio del turno in terra turca.Paola, premiata come MVP del match, ha giocato una partita di grande sostanza mettendo a terra 17 palloni e sfiorando il 60% di positività in attacco, ma tutta la squadra milanese ha giocato un grande match, tenendo altissimo il ritmo del gioco e andando a togliere in modo brusco e immediato le certezze della formazione avversaria, da Boskovic in giù.