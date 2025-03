Oasport.it - Volley femminile, la gioia dopo la retrocessione! Roma vince 2-3 l’andata della finale di Challenge Cup sul campo di Chieri

E’ un mix die rammarico quello che accompagna la vittoria dinella gara di andatadiCup a Torino suldi una Reale Mutua Fenerapasticciona e poco continua. Non che lene siano state particolarmente continue, ma hanno messo inqualcosa in più. Le assenze pesanti costano care a, che non riesce a venire a capo di unache ha giocato meglio nei momenti decisivi del match e merita questa vittoria, che le permetterà di alzare laCup in caso di vittoria nel ritorno casalingo.Ti aspetti unadimessala rocambolescadi domenica scorsa e invece la squadra di Cuccarini getta intutta la rabbia accumulata nei giorni scorsi e nel primo parziale mette in difficoltà la squadra di casa, che non brilla, invece, di determinazione e si trova ad inseguire.