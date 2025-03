Oasport.it - Volley femminile, Conegliano si rituffa in Champions League: favorita contro il Resovia nei quarti

ha chiuso la regular season di Serie A1 da imbattuta per la seconda volta consecutiva e si presenterà con tutti i favori del pronostico per conquistare lo scudetto: il cammino verso il tricolore incomincerà nel weekend con la gara-1 deidi finaleBergamo, ma prima le Pantere sono attese dall’andata deidi finale della. Le Campionesse d’Europa riprenderanno la difesa del titolo continentale nella serata di mercoledì 5 marzo, quando affronteranno il Developres.Le ragazze di coach Daniele Santarelli saranno impegnate in Polonia, dove partiranno con tutti i favori del pronostico con una formazione indubbiamente rognosa ma che tecnicamente appare inferiore rispetto alla corazzata veneta, imbattuta da ben 45 partite.si è qualificata a questa fase della competizione grazie al primo posto nel gruppo A, proprio davanti al Developres, battuto per 3-1 in trasferta e per 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso.