Volley Champions League femminile | tutto facile per la Vero Volley Milano Eczacibasi ko all’andata

Nell’andata dei quarti di finale di, la Numiaha battuto sul parquet di casa dell’Allianz Cloud le turche dell’Dynavit Istanbul col punteggio di 3-0 (25-18, 25-23, 25-14), in quella che era un duello diretto tra due delle opposte più forti al mondo, Egonu e Boskovic. La formazione italiana ha dunque ipotecato il passaggio del turno in semifinale della competizione per club internazionale più prestigiosa: giovedì 13 marzo è prevista la gara di ritorno in Turchia e basterà un set alle ragazze di coach Stefano Lavarini.IL RACCONTO DEL MATCHIl primo punto del match è a opera di Sylla, poi con il monster block di Danesitrova il primo vantaggio di due. Con due muri in fila è poi 7.3 ed è la prima vera fuga della, Orro ed Egonu consolidano e aumentano il vantaggio sul 10-5, con un picco raggiunto sul 16-8 a opera di Egonu, che porta al timeout il coach delle turche.