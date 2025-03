Panorama.it - Volata Champions League, il ranking Uefa aggiornato

Una lungafino a maggio con in palio un posto aggiuntivo nella prossima, vero tesoretto sia per chi riuscirà ad agguantare il prezioso tagliando che per il campionato di provenienza. La prima parte della stagione ha disegnato una classifica delche sembra blindata nel primo posto, in mano alla Premieringlese, che nel progressivo staccarsi di Bundesliga tedesca e Ligue1 francese.In mezzo ci sono Italia e Spagna, impegnate in un durissimo testa a testa. Come funziona? Il meccanismo è semplice: ogni partita genera un punteggio (2 punti per la vittoria e uno per il pareggio tranne che nei playoff in cui il valore si dimezza) che viene diviso per il numero di squadre iscritte ad inizio anno. Nel caso della Serie A sono 8 mentre per la Liga sono 7. Lo stesso vale per i bonus passaggio di turno.